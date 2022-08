Per Fassino la destra di putinismo. Ma assolve gli antisionisti nel Pd (Di giovedì 25 agosto 2022) L'highlander tra i ricandidati del Partito democratico cerca in tutti i modi di addossare l'etichetta dei "putiniani" a tutti i partiti del centrodestra. Ma i primi a fare le piroette sugli esteri sono proprio loro Leggi su ilgiornale (Di giovedì 25 agosto 2022) L'highlander tra i ricandidati del Partito democratico cerca in tutti i modi di addossare l'etichetta dei "putiniani" a tutti i partiti del centro. Ma i primi a fare le piroette sugli esteri sono proprio loro

rubio_chef : Consigli per gli acquisti per suprematisti - dukana2 : RT @rubio_chef: Consigli per gli acquisti per suprematisti - IlWeggenteAlex : RT @rubio_chef: Consigli per gli acquisti per suprematisti - weirdfish2212 : RT @rubio_chef: Consigli per gli acquisti per suprematisti - gibemusic : RT @rubio_chef: Consigli per gli acquisti per suprematisti -