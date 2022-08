Peiter Zatko testimonierà contro Twitter in Senato (Di giovedì 25 agosto 2022) Peiter Zatko, ex capo della sicurezza di Twitter e whistleblower, sarà ascoltato dalla Commissione di giustizia del Senato il prossimo 13 settembre. Peiter Zatko ha reso pubbliche – attraverso i media – le accuse riguardanti i gravi problemi di sicurezza di Twitter: Zatko ha condiviso circa 200 pagine di documenti relativi ai problemi di sicurezza di Twitter con il Congresso degli Stati Uniti, ha accusato parte della dirigenza di voler nascondere questo tipo di problemi che costituiscono un pericolo per i dati personali degli utenti del social network e ha dichiarato che alcuni dipendenti di Twitter potrebbero lavorare per un servizio segreto straniero. Ora Zatko porterà le sue testimonianze ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 25 agosto 2022), ex capo della sicurezza die whistleblower, sarà ascoltato dalla Commissione di giustizia delil prossimo 13 settembre.ha reso pubbliche – attraverso i media – le accuse riguardanti i gravi problemi di sicurezza diha condiviso circa 200 pagine di documenti relativi ai problemi di sicurezza dicon il Congresso degli Stati Uniti, ha accusato parte della dirigenza di voler nascondere questo tipo di problemi che costituiscono un pericolo per i dati personali degli utenti del social network e ha dichiarato che alcuni dipendenti dipotrebbero lavorare per un servizio segreto straniero. Oraporterà le sue testimonianze ...

