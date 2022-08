Pechino sempre più vicina a Mosca: 'Aumenteremo scambi economici e commerciali con la Russia' (Di giovedì 25 agosto 2022) La Cina continuerà a collaborare con la Russia per il miglioramento delle relazioni economiche e commerciali. Lo ha assicurato la portavoce del ministero del Commercio Shu Jueting. Secondo le stime di ... Leggi su globalist (Di giovedì 25 agosto 2022) La Cina continuerà a collaborare con laper il miglioramento delle relazioni economiche e. Lo ha assicurato la portavoce del ministero del Commercio Shu Jueting. Secondo le stime di ...

