Pd allo sbando, Letta cerca di vincere le elezioni aggrappandosi al pullmino elettrico (Di giovedì 25 agosto 2022) Muoversi! Già, ma come? La benzina è cara, la luce pure, il gas non ne parliamo, l'ideale sarebbe la cara vecchia bicicLetta, a pedali, certo risulterebbe faticoso assai girarci tutta l'Italia in campagna elettorale. Ed allora ecco che, come nei corsi e ricorsi della storia cari al filosofo Giambattista Vico, dal Partito democratico il leader Enrico Letta tira fuori la sua brillante idea e la annuncia agli italiani e alle italiane: «Il tema del cambiamento climatico - sostiene Letta - è entrato nella nostra società e deve entrare nella campagna elettorale. Per noi sarà una delle bandiere principali tanto che le ultime due settimane di campagna elettorale le farò su un minibus elettrico in giro per l'Italia». Il minibus, essendo piccolo, si parcheggia assai più facilmente del vecchio e grande autobus ...

