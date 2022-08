Pazzesco a Lecce, arrivato Umtiti: quello che succede lascia tutti senza parole! (Di giovedì 25 agosto 2022) Un colpo senza precedenti, oltre l’immaginazione del più grande sognatore tifoso del Lecce, Samuel Umtiti è sbarcato in Puglia, per davvero, pronto per iniziare la sua nuova avventura in Serie A. Il campione del Mondo con la Francia, appena atterrato, voleva rilasciare le sue prime dichiarazioni da giocatore del Lecce, ma non c’è riuscito. Troppa la commozione per le tantissime persone presenti, pronte ad accoglierlo nel migliore dei modi. Umtiti Lecce Tifosi I tifosi del Lecce hanno subito fatto emozionare il difensore ex Barcellona, cantando: “Siam venuti fin qui, siam venuti fin qui, per vedere giocare Umtiti!” Tante incognite su quello che farà sul terreno di gioco, ma nessuna sull’importanza che un ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 25 agosto 2022) Un colpoprecedenti, oltre l’immaginazione del più grande sognatore tifoso del, Samuelè sbarcato in Puglia, per davvero, pronto per iniziare la sua nuova avventura in Serie A. Il campione del Mondo con la Francia, appena atterrato, voleva rire le sue prime dichiarazioni da giocatore del, ma non c’è riuscito. Troppa la commozione per le tantissime persone presenti, pronte ad accoglierlo nel migliore dei modi.Tifosi I tifosi delhanno subito fatto emozionare il difensore ex Barcellona, cantando: “Siam venuti fin qui, siam venuti fin qui, per vedere giocare!” Tante incognite suche farà sul terreno di gioco, ma nessuna sull’importanza che un ...

sabrinsky1 : RT @Aanto_9: Pazzesco umtiti in lacrime per i tifosi del Lecce - Aanto_9 : Pazzesco umtiti in lacrime per i tifosi del Lecce - nicofrigo2000 : 4 anni fa al mondiale in Russia Umtiti segnò il gol decisivo contro il Belgio in semifinale. Oggi è ufficiale il su… - andreghezzi82 : @GianlucQuatraro Non sapevi nemmeno chi fosse. Sei diventato come @Post_Iccia ma di Lecce. Pazzesco - FraMonteleone4 : @ArenaRosario Ha fatto una presenza nella scorsa stagione, una. Colpo pazzesco per il Lecce, non per l'Inter. -

