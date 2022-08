Partiti i rimborsi DAZN del 13 e 14 agosto: ecco come saranno erogati (Di giovedì 25 agosto 2022) La prima giornata di Serie A del 13 e 14 agosto non è andata benissimo su DAZN: sono stati tanti gli utenti a non essere riusciti a seguire le partite e che presto saranno raggiunti da un rimborso congruo come forma di risarcimento al danno subito. L’intervento durerà circa un paio di settimane: nel periodo compreso tra martedì 23 agosto e martedì 6 settembre tutti i clienti impattati dai disservizi del 13 e 14 agosto otterranno il proprio indennizzo. Il rimborso verrà erogato in base alle modalità di pagamento scelte da ogni cliente oppure tramite la distribuzione di un voucher. DAZN disporrà il rimborso del 25% del canone mensile versato dall’utente a seconda del proprio profilo di abbonamento, ed inoltre un ulteriore 25%, in relazione alla straordinarietà ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 25 agosto 2022) La prima giornata di Serie A del 13 e 14non è andata benissimo su: sono stati tanti gli utenti a non essere riusciti a seguire le partite e che prestoraggiunti da un rimborso congruoforma di risarcimento al danno subito. L’intervento durerà circa un paio di settimane: nel periodo compreso tra martedì 23e martedì 6 settembre tutti i clienti impattati dai disservizi del 13 e 14otterranno il proprio indennizzo. Il rimborso verrà erogato in base alle modalità di pagamento scelte da ogni cliente oppure tramite la distribuzione di un voucher.disporrà il rimborso del 25% del canone mensile versato dall’utente a seconda del proprio profilo di abbonamento, ed inoltre un ulteriore 25%, in relazione alla straordinarietà ...

gigibeltrame : DAZN e disservizi 13 e 14 agosto: partiti i rimborsi del 50% del canone mensile #digilosofia… - AlfredoDeVuono : Partiti rimborsi #Dazn: 50% costo abbonamento direttamente sul mezzo di pagamento selezionato e stessa cosa, ma in… - DonatoMegna : @GianlucaVasto @matteosalvinimi Prima di sparare informati.Magistrati onesti, hanno deciso che regolari rimborsi el… - franzonil : @papito1492 Vede i due partiti sono stati creati proprio per la vicenda dei rimborsi spese dei 49 milioni. La vecch… - ConflictDaniele : @GiorgiaMeloni Bella vita per giorgia enrico matteo per gli sfigati 5 stelle e gruppi partiti consiglieri capi di r… -