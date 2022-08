Pari col Twente | Fiorentina ai gironi di Conference League

(Di giovedì 25 agosto 2022) ENSCHEDE (OLANDA) (ITALPRESS) – Lastrappa uno 0-0 d'oro in casa dele accede aidi. Un pareggio a reti inviolate basta alla squadra di Italiano per superare i playoff dopo il 2-1 dell'andata: decisivi gli interventi difensivi sulla linea di Cabral e Igor, oltre al miracolo finale di Terracciano. Non c'è paragone sull'approccio della gara degli olandesi rispetto a una settimana fa. I padroni di casa sono più attenti e aggressivi, aiutati da un pubblico caldissimo. La prima grande chance si concretizza al 17? quando è solo un salvataggio di Cabral a mantenere il risultato sullo 0-0: Vlap controlla e calcia verso la porta, ma il brasiliano con un gesto istintivo devia la sfera a Terracciano battuto. Ladal canto suo è pericolosa in ...

Lo 0-0 basta ai viola ma che brividi in Olanda ENSCHEDE (OLANDA) (ITALPRESS) - La Fiorentina strappa uno 0-0 d'oro in casa del Twente e accede ...I Viola di Italiano passano il playoff pareggiando per 0-0 in Olanda: decisivo il 2-1 del Franchi all'andata. Italiano continua il suo cammino in Europa, Terracciano super al 97' ...