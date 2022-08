Parco Agrisolare, il regolamento per accedere agli incentivi (Di giovedì 25 agosto 2022) (Adnkronos) – Il Gestore dei Servizi Energetici, con la pubblicazione da parte del Mipaaf dell’avviso relativo alla misura Pnrr ‘Parco Agrisolare’, ha reso disponibile sulla pagina dedicata all’attuazione delle misure Pnrr del proprio sito, il regolamento operativo per accedere agli incentivi, allegato all’avviso del Ministero. La misura, inserita nella missione ‘Rivoluzione verde e transizione ecologica’ componente ‘Economia circolare e agricoltura sostenibile’, è finalizzata a sostenere gli investimenti nelle strutture produttive del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale al fine di rimuovere i tetti esistenti e costruirne nuovi isolati, creare sistemi automatizzati di ventilazione e/o di raffreddamento e installare pannelli solari e sistemi di gestione intelligente dei ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 25 agosto 2022) (Adnkronos) – Il Gestore dei Servizi Energetici, con la pubblicazione da parte del Mipaaf dell’avviso relativo alla misura Pnrr ‘’, ha reso disponibile sulla pagina dedicata all’attuazione delle misure Pnrr del proprio sito, iloperativo per, allegato all’avviso del Ministero. La misura, inserita nella missione ‘Rivoluzione verde e transizione ecologica’ componente ‘Economia circolare e agricoltura sostenibile’, è finalizzata a sostenere gli investimenti nelle strutture produttive del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale al fine di rimuovere i tetti esistenti e costruirne nuovi isolati, creare sistemi automatizzati di ventilazione e/o di raffreddamento e installare pannelli solari e sistemi di gestione intelligente dei ...

News24_it : Parco Agrisolare, il regolamento per accedere agli incentivi - fisco24_info : Parco Agrisolare, il regolamento per accedere agli incentivi: (Adnkronos) - Il Gestore dei Servizi Energetici, con… - LocalPage3 : Parco Agrisolare, il regolamento per accedere agli incentivi - telodogratis : Parco Agrisolare, il regolamento per accedere agli incentivi - ledicoladelsud : Parco Agrisolare, il regolamento per accedere agli incentivi -