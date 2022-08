Papa Francesco in preghiera per Darya Dugina: il ricordo del Pontefice fa infuriare Kiev (Di giovedì 25 agosto 2022) Papa Francesco e Darya Dugina, uniti nella preghiera. Le parole del Pontefice in ricordo della figlia dell’ideologo Alexander Dugin, hanno fatto infuriare Kiev. I rappresentanti della Chiesa ucraina hanno criticato le parole del Papa. Papa Francesco e Darya Dugina: il Pontefice prega per la ragazza uccisa Papa Francesco ha pregato per Darya Dugina, figlia dell’ideologo di Putin Alexander Dugin, uccisa in un attentato in Russia.“Penso a tanta crudeltà, a tanti innocenti che stanno pagando la pazzia, la pazzia di tutte le parti, perché la guerra è una pazzia e nessuno in ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 25 agosto 2022), uniti nella. Le parole delindella figlia dell’ideologo Alexander Dugin, hanno fatto. I rappresentanti della Chiesa ucraina hanno criticato le parole del: ilprega per la ragazza uccisaha pregato per, figlia dell’ideologo di Putin Alexander Dugin, uccisa in un attentato in Russia.“Penso a tanta crudeltà, a tanti innocenti che stanno pagando la pazzia, la pazzia di tutte le parti, perché la guerra è una pazzia e nessuno in ...

