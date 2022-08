Paolo Sacco nuovo direttore operativo di Cassa Centrale Banca (Di giovedì 25 agosto 2022) A partire dal prossimo 1° settembre, Paolo Sacco guiderà la nuova Direzione Organizzazione e Risorse Umane di Cassa Centrale Banca, Capogruppo dell’omonimo Gruppo Bancario Cooperativo in qualità di Chief Operating Officer.Nato a Genova nel 1969, il manager ha sviluppato le sue competenze principalmente in ambito organizzazione, gestione del personale e ICT. Nominato nel 2014 Responsabile Organizzazione di Banca Carige, nel 2017 aggiunge la carica di Responsabile ICT. Nel 2018 viene nominato Chief Operating Officer e dal 2020 assume la responsabilità della Gestione delle Risorse Umane e delle Relazioni Industriali. Nel suo percorso vanta esperienze come consigliere di amministrazione in Banca Cesare Ponti, in Dock Joined in Tech Srl, in ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 25 agosto 2022) A partire dal prossimo 1° settembre,guiderà la nuova Direzione Organizzazione e Risorse Umane di, Capogruppo dell’omonimo Grupporio Coin qualità di Chief Operating Officer.Nato a Genova nel 1969, il manager ha sviluppato le sue competenze principalmente in ambito organizzazione, gestione del personale e ICT. Nominato nel 2014 Responsabile Organizzazione diCarige, nel 2017 aggiunge la carica di Responsabile ICT. Nel 2018 viene nominato Chief Operating Officer e dal 2020 assume la responsabilità della Gestione delle Risorse Umane e delle Relazioni Industriali. Nel suo percorso vanta esperienze come consigliere di amministrazione inCesare Ponti, in Dock Joined in Tech Srl, in ...

DigitalkPR : Paolo Sacco: nuovo incarico in Cassa Centrale Banca - Dealflower1 : Paolo Sacco nuovo chief operating officer di Cassa Centrale Banca Scopri di più - Giornaleditalia : Cassa Centrale Banca: Paolo Sacco nominato Chief Operating Officer - Imille10 : Paolo Sacco, 53 anni, vanta una consolidata esperienza in ruoli di crescente responsabilità in ambito organizzazion… - AgenziaOpinione : CCB – CASSA CENTRALE BANCA * NOMINE: « PAOLO SACCO È IL NUOVO CHIEF OPERATING OFFICE, SARÀ RESPONSABILE DELLA DIREZ… -