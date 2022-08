Pallanuoto, il Settebello agli Europei con grandi amizioni (Di giovedì 25 agosto 2022) Roma – Il Settebello, archiviato il quadrangolare di Belgrado, è pronto per partire per Spalato dove prenderà parte dal 29 agosto al 10 settembre ai Campionati Europei. La Nazionale di Alessandro Campagna – vice campione iridata a Budapest – si presenta con grandi ambizioni e con l’obiettivo di arrivare il più in alto possibile anche nella rassegna continentale. L’Italia, inserita nel gruppo A, debutterà lunedì alle 15.30 contro la Slovacchia; poi mercoledì 31, alle 17.00, sfiderà la Georgia; e chiuderà la prima fase venerdì 2 settembre, alle 19.00, contro il Montenegro nel match decisivo per il primo posto nel raggruppamento e quindi l’accesso diretto ai quarti di finale. Le parole del commissario tecnico Alessandro Campagna. “Nell’ultimo torneo a Belgrado ci siamo ricompattati, dopo un mese in cui i ragazzi hanno avuto quindici ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 25 agosto 2022) Roma – Il, archiviato il quadrangolare di Belgrado, è pronto per partire per Spalato dove prenderà parte dal 29 agosto al 10 settembre ai Campionati. La Nazionale di Alessandro Campagna – vice campione iridata a Budapest – si presenta conambizioni e con l’obiettivo di arrivare il più in alto possibile anche nella rassegna continentale. L’Italia, inserita nel gruppo A, debutterà lunedì alle 15.30 contro la Slovacchia; poi mercoledì 31, alle 17.00, sfiderà la Georgia; e chiuderà la prima fase venerdì 2 settembre, alle 19.00, contro il Montenegro nel match decisivo per il primo posto nel raggruppamento e quindi l’accesso diretto ai quarti di finale. Le parole del commissario tecnico Alessandro Campagna. “Nell’ultimo torneo a Belgrado ci siamo ricompattati, dopo un mese in cui i ragazzi hanno avuto quindici ...

