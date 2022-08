Paillettes scintillanti e tela di Genova insieme diventano il perfetto look casual chic

Leggi su amica

(Di giovedì 25 agosto 2022) Un vestito da sera prezioso e scintillante può diventare un outfit da giorno? La risposta è sì, se accostato ai pezzi giusti. Abito die giacca in denim per esempio, sono il modo più semplice per arrivare a questo risultato. Con un piccolo aiuto in più da parte di accessori che seguano la stessa filosofia. Ce lo dimostra chiaramente la blogger e designer Karen Blanchard, alias @karenbritk su Instagram, con uno dei suoi ultimisfoggiati a New York. Abito die giacca in denim sono la combo giusta per sfruttare capi eleganti dell’armadio riservati solo alle occasioni speciali. Gioco di contrasti L’outfit di Karen Blanchard funziona perché è giocato sulcontrasto tra un capo prezioso e uno super. ...