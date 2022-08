Oroscopo di Paolo Fox di Venerdì 26 Agosto 2022 | Acquario scontento

Leggi su zon

(Di giovedì 25 agosto 2022) L’diFox per oggi,26Ariete Siete sempre tra i protagonisti del momento ma invitiamo a mettere da parte entusiasmi improvvisi anche per quanto riguarda il lavoro. Non possiamo escludere che voi siate anche arrabbiati o demoralizzati per un problema o un danno vissuto di recente ma ci saranno le giuste intuizioni e siamo certi riuscirete a fare molto. Attenzione ai soci se ci sono spese da dividere. Toro I piccoli conflitti di coppia possono essere superati già dal 5 Settembre quando Venere sarà favorevole. Come abbiamo spiegato in altre occasioni i nati sotto questo segno zodiacale non vogliono più vivere relazioni a metà, o dentro o fuori! Quindi ci sarà chi ha chiuso una storia ma anche chi ha definito per sempre il proprio rapporto sentimentale, non devono esserci ...