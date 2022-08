Ornella Muti | frecciatina a Chiara Ferragni | ecco le parole critiche dell' attrice

blogtivvu : Ornella Muti, attacco nonsense a Chiara Ferragni: Leone tirato in ballo - virgovestaIis : RT @horizontevazio: ornella muti in il bisbetico domato (1980) - Nicoletta_G96 : RT @horizontevazio: ornella muti - wzniak : RT @ChicoPinto16: Ornella Muti - sandraffarias : RT @ChicoPinto16: Ornella Muti -

Fortementein.com

Chiara Ferragni è finita al centro di una piccola polemica scatenata dache, in una recente intervista, le ha lanciato alcune frecciatine. Ma di cosa l'avrà mai accusata la celebre attrice Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music: 'Moose' from Bensound.attacca (in maniera insensata) Chiara Ferragni . L'attrice, intervistata da il Mattino , si è concessa una chiacchierata con la stampa in occasione del Villamare Festival Film&Friend. ... Ornella Muti: il ritorno di fiamma che nessuno si aspettava. Da non credere Chiara Ferragni è finita al centro di una piccola polemica scatenata da Ornella Muti che, in una recente intervista, le ha lanciato alcune frecciatine. Ma di cosa l’avrà ...Ornella Muti attacca immotivatamente Chiara Ferragni e tira in ballo il figlio Leone facendo un esempio del tutto anacronistico.