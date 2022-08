Ornella Muti contro Chiara Ferragni: ecco cosa ha detto (Di giovedì 25 agosto 2022) Ornella Muti ha accusato Chiara Ferragni di non essere una buona madre. Le accuse della Muti alla Ferragni In un’intervista rilasciata a Il Mattino, l’attrice ritiene che l’influencer, moglie di Fedez, non stia dando un buon esempio ai suoi figli e in particolare ha diChiarato: “Dobbiamo lasciare un mondo migliore di come l’abbiamo ridotto. È una battaglia in cui credo, uno dei motivi per cui ho accettato Sanremo. Ci ho provato, purtroppo non c’è discernimento tra ciò che è buono e ciò che è sbagliato. L’anno prossimo con Amadeus ci sarà Chiara Ferragni, una grande influencer che ha sbattuto la foto del figlio sulle barrette Kinder” . Ma non è finita qua, la Muti ha proseguito specificando: “Quale madre vorrebbe vedere ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 25 agosto 2022)ha accusatodi non essere una buona madre. Le accuse dellaallaIn un’intervista rilasciata a Il Mattino, l’attrice ritiene che l’influencer, moglie di Fedez, non stia dando un buon esempio ai suoi figli e in particolare ha dito: “Dobbiamo lasciare un mondo migliore di come l’abbiamo ridotto. È una battaglia in cui credo, uno dei motivi per cui ho accettato Sanremo. Ci ho provato, purtroppo non c’è discernimento tra ciò che è buono e ciò che è sbagliato. L’anno prossimo con Amadeus ci sarà, una grande influencer che ha sbattuto la foto del figlio sulle barrette Kinder” . Ma non è finita qua, laha proseguito specificando: “Quale madre vorrebbe vedere ...

