Olivia Pratt-Korbel, morta a 9 anni: arrestato l’ex spacciatore, probabile obiettivo dell’assassino (Di giovedì 25 agosto 2022) È stato arrestato il probabile obiettivo dell’uomo armato che in una sparatoria ha provocato la morte della piccola Olivia Pratt-Korbel, la bambina di 9 anni uccisa a Liverpool: un terribile delitto che ha sconvolto l’opinione pubblica in Inghilterra. L’uomo – come riportato dalla Bbc – sarà interrogato sull’omicidio. La piccola Olivia Pratt-Korbel di 9 anni (foto Twitter)La piccola Olivia Pratt- Korbel ha perso la vita mentre sua madre lottava con due uomini, uno armato di pistola, nella porta della sua abitazione a Liverpool, lunedì sera. La polizia del Merseyside ha spiegato che un uomo di 35 anni, anch’egli colpito da colpi di arma ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 25 agosto 2022) È statoildell’uomo armato che in una sparatoria ha provocato la morte della piccola, la bambina di 9uccisa a Liverpool: un terribile delitto che ha sconvolto l’opinione pubblica in Inghilterra. L’uomo – come riportato dalla Bbc – sarà interrogato sull’omicidio. La piccoladi 9(foto Twitter)La piccolaha perso la vita mentre sua madre lottava con due uomini, uno armato di pistola, nella porta della sua abitazione a Liverpool, lunedì sera. La polizia del Merseyside ha spiegato che un uomo di 35, anch’egli colpito da colpi di arma ...

Luce_news : Olivia Pratt-Korbel, morta a 9 anni: arrestato l’ex spacciatore, probabile obiettivo dell’assassino - zazoomblog : Olivia Pratt-Korbel bimba di 9 anni uccisa dalla faida tra bande a Liverpool: colpita per errore durante sparatoria… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Olivia Pratt-Korbel, bimba di 9 anni uccisa dalla faida tra bande a Liverpool: colpita per errore durante sparatoria ht… - FonteUfficiale : A Liverpool (Inghilterra) una bambina di 9 anni è stata uccisa nella sua abitazione dove un uomo armato, poi scappa… - non_esset : Olivia Pratt-Korbel, la bimba di 9 anni uccisa in casa a Liverpool da un uomo armato: Regno Unito sotto choc -