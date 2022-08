Obbligo scuola dell’infanzia, FISM al PD: “Parità e gratuità. Diritti non obblighi” (Di giovedì 25 agosto 2022) "Il segretario del PD Enrico Letta dal palco del Meeting di Rimini ha rilanciato la proposta contenuta nel programma elettorale del partito volta all’obbligatorietà della scuola dell’infanzia. Nel programma non si parla tuttavia del finanziamento delle scuole paritarie d’infanzia quale parte integrante e qualificante del sistema integrato nazionale di educazione ed istruzione e nemmeno della promozione della libertà di scelta educativa dei genitori". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 25 agosto 2022) "Il segretario del PD Enrico Letta dal palco del Meeting di Rimini ha rilanciato la proposta contenuta nel programma elettorale del partito volta all’obbligatorietà della. Nel programma non si parla tuttavia del finanziamento delle scuole paritarie d’infanzia quale parte integrante e qualificante del sistema integrato nazionale di educazione ed istruzione e nemmeno della promozione della libertà di scelta educativa dei genitori". L'articolo .

