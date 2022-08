Nuovo record del prezzo del gas: “Decreti Aiuti insufficienti”. Parla la senatrice M5S, L’Abbate: “Il tetto Ue? Dal governo solo propaganda” (Di giovedì 25 agosto 2022) senatrice Patty L’Abbate (M5S), il prezzo del gas ha raggiunto un Nuovo record con implicazioni pesantissime per le famiglie e aziende italiane. Cosa si può fare per arginare nell’immediato il problema? “Ci attende un autunno difficilissimo dal punto di vista economico e ambientale. Famiglie e imprese dovranno affrontare una crisi senza precedenti che sarà acuita dal rincaro pesantissimo delle bollette energetiche. Il rischio serio è che le famiglie dovranno decidere se comprare i libri per la scuola dei loro figli o pagare le bollette, mentre le imprese, soprattutto quelle medio-piccole, e le attività commerciali dovranno capire se poter andar avanti o chiudere. Bisogna intervenire e subito, non solo ponendo un tetto al prezzo dei combustibili ma, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 25 agosto 2022)Patty(M5S), ildel gas ha raggiunto uncon implicazioni pesantissime per le famiglie e aziende italiane. Cosa si può fare per arginare nell’immediato il problema? “Ci attende un autunno difficilissimo dal punto di vista economico e ambientale. Famiglie e imprese dovranno affrontare una crisi senza precedenti che sarà acuita dal rincaro pesantissimo delle bollette energetiche. Il rischio serio è che le famiglie dovranno decidere se comprare i libri per la scuola dei loro figli o pagare le bollette, mentre le imprese, soprattutto quelle medio-piccole, e le attività commerciali dovranno capire se poter andar avanti o chiudere. Bisogna intervenire e subito, nonponendo unaldei combustibili ma, ...

fattoquotidiano : Anche il 2022 si conferma sinora record per le assunzioni stagionali. Pure nell’anno in corso, i numeri fanno infat… - petergomezblog : Gas, nuovo record: il prezzo tocca i 317 euro/megawattora. Fim Cisl: “Un terzo delle imprese metalmeccaniche rischi… - Eurosport_IT : DAI PIPPOOO, SIAMO LÌÌ! LE ULTIME PEDALATE, SIAMO VICINI A QUALCOSA DI LEGGENDARIO! SIII NUOVO RECORD DEL MONDOOO!… - Leonida62 : RT @erretti42: “Il debito pubblico nazionale, con la recessione che incombe, resta fragile ed è cresciuto ai massimi storici nonostante Dra… - mattiamattiaaa : RT @francofontana43: Gas record, un nuovo decreto per abbassare le bollette Giorgetti alla Ue: “Senza un tetto alla quotazione, costretti a… -