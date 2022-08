Nuovo caso di doping | Palomino positivo ad uno steroide anabolizzante

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 25 agosto 2022) Il campionato di calcio è appena iniziato ma le vicende extra-calcistiche legate a questo sport non si fermano mai. Questa volta è ildi un controllo antirisultatoai danni del difensore argentino dell’Atalanta José Luische dopo un test a sorpresa effettuato il mese scorso (ordinato dalla Procura di Nado Italia) è risultatoal Clostebol. Dietro questo nome strano si nasconde unoconosciuto per l’utilizzo illecito che ne facevano gli atleti della Ddr in passato. Come tutti gli steroidi di questa categoria anche il Clostebol aumenta la sintesi proteica migliorando di fatto le prestazioni di un atleta dopo largo uso. Già nel 2017 un altro giocatore del Benevento, il capitano di allora Fabio Lucioni, venne ...