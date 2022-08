Nuoto | commenti sessisti alla sua foto | Cerruti ' schifata | specchio di società maschilista'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 agosto 2022) Roma, 25 ago. - (Adnkronos) - “Rimango basita nonchédalle centinaia, probabilmente migliaia, difuori luogo,e volgari che lo accompagnano. Dopo più di 20 anni di allenamenti e sacrifici, trovo a dir poco vergognoso e mi fa davvero male al cuore leggere quest'orda di persone fare battute che sessualizzano il mio corpo". Così su Instagram la campionessa diartistico Lindache nei giorni scorsi ha postato una suain una posa acrobatica - tipica del suo sport - per celebrare gli 8 podi (6 argenti e 2 bronzi) conquistati agli Europei. A testa in giù, come se stesse eseguendo un esercizio diartistico. L'immagine ha provocatoe volgari, che hanno scatenato la reazione ...