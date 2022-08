Novari silurato Scaroni nuovo ceo di Milano-Cortina 2026

Leggi su panorama

(Di giovedì 25 agosto 2022) La notizia era nell'aria ma solo oggi ha trovato le prime conferme ufficiali. Vincenzonon è più l'amministratore delegato di Fondazione, la società creata per occuparsi dei lavori e dei preparativi in vista delle Olimpiadi invernali che l'Italia ospiterà tra 4 anni tra Lombardia e Veneto. Al suo posto il Governo ha nominato un volto noto, notissimo: Paolo, ex Eni ed attuale Presidente del Milan. Un doppio ruolo che non ha spaventato i suoi estimatori - come riporta dando per primo la notizia il sito true-news.it - primo tra tutti Giovanni Malagò che di fatto esce da vincitore in questa partita tra enti e forze varie, sempre troppo divise tra loro. Vincenzocomunque da quasi un anno era nel mirino di chi lo stava appoggiando ed accompagnando in ...