Non raggiungi gli obiettivi aziendali? Devi mangiare uova crude: la testimonianza social di uno stagista (Di giovedì 25 agosto 2022) È finita nell’occhio del ciclone un’azienda cinese che punisce i propri dipendenti. La storia è diventata virale sui social quando uno studente universitario si è lamentato del trattamento di un’impresa di Zhengzhou (Cina). Cosa accadrebbe? I dipendenti sarebbero costretti a mangiare uova crude se non raggiungono in tempo gli obiettivi prefissati. Il ragazzo ha spiegato di aver interrotto il proprio tirocinio dopo aver rifiutato di rispettare la regola, umiliante e dannosa per la salute. I dirigenti si sarebbero tanto arrabbiati da mandarlo via prima del termine dello stage, dando come motivazione ufficiale una scelta dello studente per “motivi personali”. Le dichiarazioni del ragazzo hanno suscitato parecchia indignazione e numerosi utenti hanno definito la pratica disumana. In seguito, è stato anche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) È finita nell’occhio del ciclone un’azienda cinese che punisce i propri dipendenti. La storia è diventata virale suiquando uno studente universitario si è lamentato del trattamento di un’impresa di Zhengzhou (Cina). Cosa accadrebbe? I dipendenti sarebbero costretti ase non raggiungono in tempo gliprefissati. Il ragazzo ha spiegato di aver interrotto il proprio tirocinio dopo aver rifiutato di rispettare la regola, umiliante e dannosa per la salute. I dirigenti si sarebbero tanto arrabbiati da mandarlo via prima del termine dello stage, dando come motivazione ufficiale una scelta dello studente per “motivi personali”. Le dichiarazioni del ragazzo hanno suscitato parecchia indignazione e numerosi utenti hanno definito la pratica disumana. In seguito, è stato anche ...

