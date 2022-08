Non è la Rai: la reunion che non ti aspetti (Di giovedì 25 agosto 2022) Cristina Quaranta e Laura Freddi regalano ai loro follower uno scatto pubblicato su Instagram. E la mente vola subito a Non è La Rai. È trascorso un po’ di tempo quando Cristina Quaranta e Laura Freddi ballavano e cantavano nello studio di Non è la Rai. Ora, dopo circa 30 anni, le due sono ancora L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 25 agosto 2022) Cristina Quaranta e Laura Freddi regalano ai loro follower uno scatto pubblicato su Instagram. E la mente vola subito a Non è La Rai. È trascorso un po’ di tempo quando Cristina Quaranta e Laura Freddi ballavano e cantavano nello studio di Non è la Rai. Ora, dopo circa 30 anni, le due sono ancora L'articolo proviene da Leggilo.org.

GiuseppeConteIT : Lo avevamo detto, il confronto a lume di candela in Rai su cui si sono accordati Letta e Meloni non rispetta il dir… - mara_carfagna : La Rai e gli editori rispettino gli elettori: le elezioni non sono un referendum, i duelli a due Letta e Meloni son… - elenabonetti : Se Letta Meloni si sottraggono al confronto equo tra tutti i leader è perché in condizioni di equità hanno da temer… - gpegg_ : @Cr1st14nM3s14n0 C’è Camurri in Rai, ma per dirne uno, probabilmente il migliore, perché la divulgazione e il saper… - ardovig : @simonaumberta @ValdeseChiesa Ho visto passare UNA sola volta lo spot dell'8×1000 allo #Stato sulle reti RAI, serv… -