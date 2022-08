Nicole Kidman: i fan sono scioccati dalla foto in cui mostra i muscoli (Di giovedì 25 agosto 2022) Nicole Kidman si mostra più in forma che mai nella copertina di Perfect Magazine con una foto in cui sfoggia muscoli che hanno lasciato i fan a bocca aperta.. Nicole Kidman, 55 anni, è da sempre icona di eleganza e grazia, ma oggi potrebbe farvi cambiare idea: la diva di Hollywood si mostra quasi irriconoscibile, mettendo in mostra i muscoli - o come si suol dire, "flexando" sulla cover del magazine Perfect. Nella foto di copertina del giornale Perfect Magazine l'attrice viene infatti ritratta mentre sfoggia i bicipiti e le gambe toniche, indossando un crop-top e una minigonna. La descrizione che accompagna l'immagine, ovvero "Celebriamo Nicole Kidman, l'icona perfetta" ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 25 agosto 2022)sipiù in forma che mai nella copertina di Perfect Magazine con unain cui sfoggiache hanno lasciato i fan a bocca aperta.., 55 anni, è da sempre icona di eleganza e grazia, ma oggi potrebbe farvi cambiare idea: la diva di Hollywood siquasi irriconoscibile, mettendo in- o come si suol dire, "flexando" sulla cover del magazine Perfect. Nelladi copertina del giornale Perfect Magazine l'attrice viene infatti ritratta mentre sfoggia i bicipiti e le gambe toniche, indossando un crop-top e una minigonna. La descrizione che accompagna l'immagine, ovvero "Celebriamo, l'icona perfetta" ...

VanityFairIt : Tra i buoni propositi del rientro diciamo sì a una fitness routine per ottenere bicipiti forti e definiti come quel… - infoitcultura : Nicole Kidman, che muscoli! A 55 anni ha un fisico più atletico che mai - Gazzetta_it : Nicole Kidman, che muscoli! A 55 anni ha un fisico più atletico che mai - GattoneTele : @grotondi @GiorgiaMeloni Troppa cipria, sembra Nicole Kidman????? - TerrinoniL : Gli esercizi per scolpire e tonificare le braccia come Nicole Kidman, 55 anni -