Nicola Carraro ‘smaschera’ Mara Venier | la foto a tradimento

infoitcultura : Mara Venier con la scopa in mano, 'foto a tradimento' di Nicola Carraro/ Lei furiosa -

Arriva lo scatto a tradimento del marito, che subito il giro della Rete. Dopo l'ennesimo scatto, lei commenta: 'Foto a tradimento del mio simpatico marito che non fa niente e mi prende ...Mara Venier sembra aver anticipato il suo rientro a Roma dopo aver trascorso diversi mesi a Santo Domingo insieme al marito. Vacanze finite per Mara Venier, la conduttrice che dopo aver finito la sua stagione televisiva con Domenica in pare che via volata a Santo Domingo in compagnia del marito,... Ossessione Mara Venier, il marito Nicola Carraro vuota il sacco Mara Venier e il marito Nicola Carraro sono a Santo Domingo, in una casa bella e lussuosa che vale un occhio della testa.Mara Venier è oggi uno dei volti più amati della televisione italiana. Ma questa volta ha perso veramente le staffe.