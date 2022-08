“Nessun ricordo per Sergio Ramelli”, gli oltraggiosi manifesti di Sinistra Italiana a Rovereto (Di giovedì 25 agosto 2022) Rovereto, 25 ago – Non trova pace la memoria di Sergio Ramelli, 19enne brutalmente massacrato sotto casa a colpi di chiave inglese nel 1975 da un commando comunista nella periferia di Milano. Da alcuni giorni, infatti sono comparsi a Rovereto alcuni oltraggiosi manifesti – targati Sinistra Italiana e Rinascita Rovereto – recanti la scritta “Nessuna strada intitolata al neofascista Ramelli”, in polemica con la mozione che Fratelli d’Italia ha avuto la sensibilità e il buonsenso di presentare in consiglio comunale due anni fa, per ricordare quell’odioso episodio di violenza e prevaricazione. Sergio Ramelli, oltraggio alla memoria: quei vergognosi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 25 agosto 2022), 25 ago – Non trova pace la memoria di, 19enne brutalmente massacrato sotto casa a colpi di chiave inglese nel 1975 da un commando comunista nella periferia di Milano. Da alcuni giorni, infatti sono comparsi aalcuni– targatie Rinascita– recanti la scritta “a strada intitolata al neofascista”, in polemica con la mozione che Fratelli d’Italia ha avuto la sensibilità e il buonsenso di presentare in consiglio comunale due anni fa, per ricordare quell’odioso episodio di violenza e prevaricazione., oltraggio alla memoria: quei vergognosi ...

