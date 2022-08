Nedved | ' Milik l' attaccante che ci mancava Paredes? Faremo qualcos' altro'

GoalItalia : 'Ci aspettiamo dei goal, ci crediamo molto' Nedved accoglie #Milik alla Juventus ?? - Korrado77 : @ggiuve1897 @ASR22luglio1927 @GoalItalia Peraltro proprio Nedved aveva dato per fatto l'affare con Depay nei giorni… - junews24com : Nedved a Sky: «Girone complicato. Paredes? Siamo al lavoro...» - - CorSport : #Nedved: '#Milik l'attaccante che ci mancava. E su #Paredes...' ?? - scaribel : A Sportitalia quella cretina della presentatrice bionda dice che nedved ha mentito in quanto la scelta di milik inv… -

Intervistato da Sky Sport 24 al termine del sorteggio della fase a gironi di Champions League avvenuto a Istanbul, Pavelnon si è potuto sottrarre alle domande sulle mosse di mercato che stanno vedendo protagonista la Juventus nelle ultime ...Così Paveldopo i sorteggi della fase a gironi della Champions League . "Paredes Non lo so se ce lo danno (ride, ndr). Noi abbiamo completato il reparto offensivo con, ma il mercato è ...Ma noi pensiamo a lavorare, come ha detto Allegri e ad affrontare tutte le partite col piglio giusto", aggiunge Nedved, a margine dei sorteggi di Champions League, prima di parlare del mercato. Perché ...Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, ha commentato così a Sky Sport il girone di Champions League pescato dai bianconeri: “È un girone piuttosto complicato, sono ...