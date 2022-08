Nba | Chet Holmgren salta la stagione 2022 2023

(Di giovedì 25 agosto 2022)salterà tutta la-23 Nba. La seconda scelta assoluta all’ultimo draft dietro Paolo Banchero ha subito un infortunio al piede destro rimediato al CrawsOver Pro-Am disputato a Seattle, mentre stava difendendo su LeBron James. La conferma è arrivata dal gm degli Oklahoma City Thunder, Sam Presti: “ha una lunga carriera davanti a sè con noi, lo abbiamo scelto per la sua determinazione e la sua concentrazione e ci aspettiamo che questa stessa tenacia gli permetta di superare questo periodo“. Perc’è la rottura del tendine. SportFace.

Holmgren, da mesi una delle matricole più attese al debutto ingià prima di essere chiamato con la seconda scelta assoluta al draft 2022 dagli Oklahoma City Thunder dietro solo a Paolo ...L'infortunio al piede riportato daHolmgren durante la gara estiva di esibizione a Seattle lo costringerà a saltare tutta la stagione 2022 - 23 , quella dell'esordio inper il prodotto di ...Non inizia al meglio la stagione degli Oklahoma City Thunder e di Chet Holmgren. La scelta numero 2 dell’ultimo Draft ha riportato un infortunio al piede destro con interessamento ai legamenti della c ...Il rookie dei Thunder, seconda scelta assoluta all’ultimo draft dietro Banchero, si era fatto male in una gara di esibizione a Seattle difendendo su LeBron James ...