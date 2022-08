Napoli, Simeone si presenta: “Sempre sognato una piazza così” (Di giovedì 25 agosto 2022) “È un onore e una grande responsabilità essere qua. Ho Sempre sognato una piazza così, soprattutto considerando quanto sia stata importante per tanti grandi argentini“. Queste le prime parole di Giovanni Simeone da nuovo giocatore del Napoli, pronunciate nella conferenza stampa di presentazione. L’attaccante argentino, uno tra gli ultimi arrivati nel club partenopeo, ha poi parlato degli imminenti sorteggi della Champions League: “Cambia poco contro chi giocheremo, sono tutte squadre forti. Qui in Italia sono cresciuto molto, adesso farò di tutto per dimostrare il mio valore qua. Ho ricevuto tante proposte ma il mio obiettivo era soltanto quello di venire al Napoli”. Sui suoi nuovi compagni di squadra, l’ex attaccante del Verona ha dichiarato: “I ... Leggi su sportface (Di giovedì 25 agosto 2022) “È un onore e una grande responsabilità essere qua. Houna, soprattutto considerando quanto sia stata importante per tanti grandi argentini“. Queste le prime parole di Giovannida nuovo giocatore del, pronunciate nella conferenza stampa dizione. L’attaccante argentino, uno tra gli ultimi arrivati nel club partenopeo, ha poi parlato degli imminenti sorteggi della Champions League: “Cambia poco contro chi giocheremo, sono tutte squadre forti. Qui in Italia sono cresciuto molto, adesso farò di tutto per dimostrare il mio valore qua. Ho ricevuto tante proposte ma il mio obiettivo era soltanto quello di venire al”. Sui suoi nuovi compagni di squadra, l’ex attaccante del Verona ha dichiarato: “I ...

