Napoli | Raspadori | “Ho spinto per gli Azzurri | su Mertens…”

(Di giovedì 25 agosto 2022)- Ilsi è allenato stamane, come noto dal report ufficiale, in vista del big match di domenica contro la Fiorentina, al Franchi. Giacomo, nuovo attaccante del, si è presentato stamane davanti ai microfoni del Konami Training Center. Prime parole per l’Italiano alla sua nuova esperienza con i Partenopei, ha parlato di vari argomenti: legati a Mertens e sui goal. Ecco di seguito, le parole del nuovo numero 81 partenopeo: Sulla voglia di venire al: “Da parte mia c’è stata grande voglia di indossare questa maglia, pensavo fosse il momento giusto per dare seguito alla mia ambizione e alla mia voglia di crescere e migliorare.era quello che volevo, quello che sentivo dentro di me. Mi hanno voluto tanto e questo mi ha ...