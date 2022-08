Napoli, Ndombele ha stregato gli azzurri: il francese a caccia del riscatto (Di giovedì 25 agosto 2022) In amichevole contro la Juve Stabia, Ndombele si è fatto apprezzare per le sue caratteristiche oltre ad aver segnato un super gol Tanguy Ndombele fa già ben sperare il Napoli e i suoi tifosi. La sua prima apparizione in amichevole contro la Juve Stabia, infatti, è stata più che positiva. Oltre al super gol che ha sbloccato la partita, un bolide di destro dal limite dell’area, il francese si è mosso benissimo in campo facendosi apprezzare per le sue caratteristiche. E come riportato da La Gazzetta dello Sport, Ndombele ha subito dimostrato la sua gran voglia di riscattarsi dopo due stagioni difficili al Tottenham. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 agosto 2022) In amichevole contro la Juve Stabia,si è fatto apprezzare per le sue caratteristiche oltre ad aver segnato un super gol Tanguyfa già ben sperare ile i suoi tifosi. La sua prima apparizione in amichevole contro la Juve Stabia, infatti, è stata più che positiva. Oltre al super gol che ha sbloccato la partita, un bolide di destro dal limite dell’area, ilsi è mosso benissimo in campo facendosi apprezzare per le sue caratteristiche. E come riportato da La Gazzetta dello Sport,ha subito dimostrato la sua gran voglia di riscattarsi dopo due stagioni difficili al Tottenham. L'articolo proviene da Calcio News 24.

