Napoli, la storia della nave militare greca in quarantena al porto di Napoli. Morta una soldatessa di 19 anni per febbre alta e disidratazione (Di giovedì 25 agosto 2022) Una nave della marina militare greca è ferma a Napoli. Si tratta della Prometheus, l’imbarcazione usata per la formazione di nuovi cadetti, che arrivava dalla Turchia con 250 passeggeri a bordo. Deve rimanere là, in quarantena. Lo ha deciso l’ufficio della Sanità marittima, aerea e di frontiera del ministero della Salute, perché si teme che al suo interno possa essere scoppiato un focolaio di Covid-19. Lo scorso 24 agosto, infatti, una militare greca di 19 anni era stata ricoverata all’ospedale del Mare. Quando è arrivata, le sue condizioni sono apparse subito critiche: aveva dolori ovunque, febbre alta e una forte ... Leggi su open.online (Di giovedì 25 agosto 2022) Unamarinaè ferma a. Si trattaPrometheus, l’imbarcazione usata per la formazione di nuovi cadetti, che arrivava dalla Turchia con 250 passeggeri a bordo. Deve rimanere là, in. Lo ha deciso l’ufficioSanità marittima, aerea e di frontiera del ministeroSalute, perché si teme che al suo interno possa essere scoppiato un focolaio di Covid-19. Lo scorso 24 agosto, infatti, unadi 19era stata ricoverata all’ospedale del Mare. Quando è arrivata, le sue condizioni sono apparse subito critiche: aveva dolori ovunque,e una forte ...

gippu1 : Dopo 52 anni #Ajax e #Napoli s'incontreranno in gara ufficiale: è successo solo il 21 gennaio 1970, ottavi di ritor… - AlfredoPedulla : Questa storia è semplice: #Raspadori voleva solo il #Napoli, la #Juve mai in corsa. Una storia da seguire con coere… - miaometto00 : @zielulife2 @Idonotcombdolls Disse colui che viene da Napoli, famosa culla della storia e della lingua italiana - domenicocicca22 : RT @vanoluca2: THREAD #UCLdraw | Una storia per ogni Girone di #UCL. Partiamo dal Gruppo A: Ajax contro #Napoli non si giocherà soltanto su… - Bremersessuale : @RBLXPlayer12 @Gaaatsu334 @DiMarzio @juventusfc @SkySport @arekmilik9 Questo allenatore nel suo palmares ha un trof… -