Napoli, girone Champions tosto: non solo il Liverpool (Di giovedì 25 agosto 2022) Napoli, girone di Champions difficile, gli azzurri sfideranno, il Liverpool capofila, ma attenzione anche ad Ajax e Rangers. Il Napoli è stato sorteggiato nel girone A di Champions League con Liverpool, ajax e Rangers. Spalletti, di nuovo in Champions dopo il quinto posto della primavera 2021, affronterà un girone tosto nel massimo torneo europeo in programma tra settembre e novembre 2022. I partenopei rischiavano un girone di ferro in virtù delle squadre d’elite presenti in prima e in seconda, con la quarta come di consueto la meno importante del lotto. Almeno sulla carta. Andiamo a conoscere le avversarie del Napoli nel girone A di ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 25 agosto 2022)didifficile, gli azzurri sfideranno, ilcapofila, ma attenzione anche ad Ajax e Rangers. Ilè stato sorteggiato nelA diLeague con, ajax e Rangers. Spalletti, di nuovo indopo il quinto posto della primavera 2021, affronterà unnel massimo torneo europeo in programma tra settembre e novembre 2022. I partenopei rischiavano undi ferro in virtù delle squadre d’elite presenti in prima e in seconda, con la quarta come di consueto la meno importante del lotto. Almeno sulla carta. Andiamo a conoscere le avversarie delnelA di ...

