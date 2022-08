Napoli, CdS: “Tutti pazzi per Kvara al Maradona” (Di giovedì 25 agosto 2022) Napoli, CDS- Come riporta ad oggi il CdS il popolo azzurro ha già dato tutto il suo amore assieme alla fiducia del Napoli a Kvara, il georgiano. “E allora, urla il Maradona. A ripetizione: per i nuovi, Tutti invitati a sfilare in campo prima di cominciare; per i gol; per Kvaratskhelia, pur in panchina. “Olé-olé-olé-olé Kvicha-Kvicha”. Lui non può saperlo, certo, ma questo coretto non si guadagna per caso: evidentemente le perle con Verona e Monza hanno già suggellato un amore. Tanti applausi anche per gli altri, però: Cholito, Olivera, Ostigard, Kim, Sirigu, Ndombele e Raspadori. Jack: bel boato all’ingresso e qualche giocata di livello. Del suo livello. Interessante – e attesa – l’indicazione tattica: Spalletti ha rimodellato la squadra composta da chi non ha giocato col Monza con il ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 25 agosto 2022), CDS- Come riporta ad oggi il CdS il popolo azzurro ha già dato tutto il suo amore assieme alla fiducia del, il georgiano. “E allora, urla il. A ripetizione: per i nuovi,invitati a sfilare in campo prima di cominciare; per i gol; pertskhelia, pur in panchina. “Olé-olé-olé-olé Kvicha-Kvicha”. Lui non può saperlo, certo, ma questo coretto non si guadagna per caso: evidentemente le perle con Verona e Monza hanno già suggellato un amore. Tanti applausi anche per gli altri, però: Cholito, Olivera, Ostigard, Kim, Sirigu, Ndombele e Raspadori. Jack: bel boato all’ingresso e qualche giocata di livello. Del suo livello. Interessante – e attesa – l’indicazione tattica: Spalletti ha rimodellato la squadra composta da chi non ha giocato col Monza con il ...

