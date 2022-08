Musica, l’Italia in coda virtuale per i Coldplay: al pc dalle prime luci dell’alba (Di giovedì 25 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiUn’ora di attesa su ticketmaster, ticketone e vivaticket per accedere alla pagina di vendita dei concerti annunciati dai Coldplay: a scorrere twitter, sembra che l’Italia intera sia in coda, virtuale, dall’alba di questa mattina per accaparrarsi un biglietto del Music Of The Spheres World Tour dell’estate 2023. Dopo l’annuncio delle date italiane, il 21 giugno 2023 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli e il 25 e 26 giugno 2023 allo Stadio San Siro di Milano, ieri Live Nation ha annunciato nuove date in entrambe le città: raddoppia Napoli il 22 giugno e triplica Milano con la terza data il 28 giugno. I biglietti per gli show di Napoli e Milano, che riportano in Italia il gruppo di Chris Martin a sei anni dalle ultime date a San Siro, sono stati messi in vendita ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 25 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiUn’ora di attesa su ticketmaster, ticketone e vivaticket per accedere alla pagina di vendita dei concerti annunciati dai: a scorrere twitter, sembra cheintera sia in, dall’alba di questa mattina per accaparrarsi un biglietto del Music Of The Spheres World Tour dell’estate 2023. Dopo l’annuncio delle date italiane, il 21 giugno 2023 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli e il 25 e 26 giugno 2023 allo Stadio San Siro di Milano, ieri Live Nation ha annunciato nuove date in entrambe le città: raddoppia Napoli il 22 giugno e triplica Milano con la terza data il 28 giugno. I biglietti per gli show di Napoli e Milano, che riportano in Italia il gruppo di Chris Martin a sei anniultime date a San Siro, sono stati messi in vendita ...

