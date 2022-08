Mountain Bike | Mondiali Juniores 2022 | trionfo di Monique Halter nel Cross-country! Sesta Valentina Corvi

Leggi su oasport

(Di giovedì 25 agosto 2022) La svizzeraè la nuova Campionessa del Mondonel-country femminile, grazie alconquistato con pieno merito nella prova odierna aidia Les Gets, in Francia. Dopo il titolo continentale vinto lo scorso luglio in Portogallo,ha dimostrato di essere la migliore nella suddetta disciplina anche a livello mondiale (chiudendo in 59’37”). L’elvetica, classe 2004, ha primeggiato nella gara da poco conclusa sin dall’inizio, accumulando sempre più vantaggio sulle rivali che hanno ben presto pagato un distacco di oltre un minuto. Proprio come accaduto agli Europei di Anadia, è doppietta svizzera grazie all’argento della connazionale Lea Huber (+1’16”), in una sorta di replay della ...