Mostre: Reggio Calabria, a Mammola 'Lomax – Gallucci: l'occhio per studio e per mestiere' (Di giovedì 25 agosto 2022) (Adnkronos) – Si inaugura domani a Mammola (Reggio Calabria) e proseguirà fino al 31 dicembre la mostra fotografica 'Alan Lomax – Rosa Giovanna Gallucci: l'occhio per studio e per mestiere'. L'evento espositivo è stato promosso dal Comune di Mammola con il contributo della Regione Calabria e in collaborazione con il Centro Studi Alan Lomax e l'Associazione Culturale Valore Immagine che detiene l'Archivio fotografico Gallucci. Il progetto di mostra a cura di Elena Scarfò e Gianluca Sità intende offrire un viaggio culturale nella Mammola della metà del Novecento attraverso gli scatti fotografici del celebre etnomusicologo americano Alan Lomax (1915-2002) e della fotografa mammolese Rosa Giovanna ...

