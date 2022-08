Mostre | bookshop | concerti | un parco archeologico fuori dall’ordinario

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 25 agosto 2022) Colonne cadute, torri, mura ciclopiche, templi monumentali che si stagliano sullo sfondo di un mare che sa già di Africa: uno scenario così suggestivo si trova solo a Selinunte (Trapani), già descritta alla fine del ‘700 dai viaggiatori del Grand Tour come la città degli dei. Le sue rovine – racchiuse all’interno di unche per estensione è tra i maggiori del Mediterraneo – rappresentano una testimonianza rara e indiscutibile dell’incontro in Sicilia tra due grandi civiltà: quella greca e quella fenicio-punica di Cartagine. La storia di Selinunte, infatti, è legata ai movimenti migratori provenienti dalla Grecia nel corso del VIII secolo a.C., agli incontri/scontri tra la polis e altre colonie e città siciliane e fenicie (l’eterna rivale Segesta, Siracusa, Cartagine), alle guerre per il controllo delle rotte nel Mediterraneo ...