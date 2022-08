Morte Kobe Bryant, risarcimento di 16 milioni alla moglie per foto incidente (Di giovedì 25 agosto 2022) (Adnkronos) – Una giuria di Los Angeles ha stabilito che Vanessa Bryant, vedova della star dei Lakers Kobe Bryant, dovrà ricevere dalla contea di Los Angeles 16 milioni di dollari di risarcimento per le foto dell’incidente di elicottero in cui è morto il marito, la figlia insieme ad altre sette persone. Altri 15 milioni saranno pagati a Chris Chester, che nell’incidente ha perso moglie e figlia. I giurati hanno quindi accolto la tesi degli avvocati dei ricorrenti che le foto scattate da agenti e addetti delle squadre di soccorso accorse sul luogo in cui precipitò nel 2020 l’elicottero a bordo del quale viaggiava il campione di basket, hanno violato il diritto alla ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 25 agosto 2022) (Adnkronos) – Una giuria di Los Angeles ha stabilito che Vanessa, vedova della star dei Lakers, dovrà ricevere dcontea di Los Angeles 16di dollari diper ledell’di elicottero in cui è morto il marito, la figlia insieme ad altre sette persone. Altri 15saranno pagati a Chris Chester, che nell’ha persoe figlia. I giurati hanno quindi accolto la tesi degli avvocati dei ricorrenti che lescattate da agenti e addetti delle squadre di soccorso accorse sul luogo in cui precipitò nel 2020 l’elicottero a bordo del quale viaggiava il campione di basket, hanno violato il diritto...

