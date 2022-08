Morte Dugina, Kuleba convoca nunzio apostolico: “Disappunto per parole del Papa” (Di giovedì 25 agosto 2022) (Adnkronos) – Il ministero degli Esteri di Kiev ha convocato il nunzio apostolico in Ucraina, monsignor Visvaldas Kulbokas, in merito al recente commento di Papa Francesco sulla Morte di Darya Dugina. Lo ha reso noto il ministro degli esteri ucraino Dmytro Kuleba, secondo quanto riportato da Ukrinform. “Abbiamo studiato attentamente la citazione completa di Papa Francesco – ha dichiarato il capo della diplomazia di Kiev – e, prima di tutto, abbiamo deciso di convocare il nunzio apostolico al ministero degli Affari Esteri per esprimere il Disappunto dell’Ucraina sulle sue parole”. Kuleba ha aggiunto che oggi il nunzio si è recato ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 25 agosto 2022) (Adnkronos) – Il ministero degli Esteri di Kiev hato ilin Ucraina, monsignor Visvaldas Kulbokas, in merito al recente commento diFrancesco sulladi Darya. Lo ha reso noto il ministro degli esteri ucraino Dmytro, secondo quanto riportato da Ukrinform. “Abbiamo studiato attentamente la citazione completa diFrancesco – ha dichiarato il capo della diplomazia di Kiev – e, prima di tutto, abbiamo deciso dire ilal ministero degli Affari Esteri per esprimere ildell’Ucraina sulle sue”.ha aggiunto che oggi ilsi è recato ...

