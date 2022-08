Monopattini a Roma - Nuovo bando per gli operatori di noleggio: ora c'è l'obbligo di targa (Di giovedì 25 agosto 2022) Il Comune di Roma ha pubblicato un avviso pubblico per selezionare tre operatori di servizi di noleggio di Monopattini elettrici contenente diverse novità. Le aziende ammesse, infatti, saranno appunto tre, e non più sette come ora; la concessione avrà una durata di tre anni e ci potranno essere al massimo 3 mila Monopattini nelle zone centrali, mentre gli altri dovranno essere equamente distribuiti nei vari municipi della capitale. Non solo: tra i requisiti richiesti alle imprese c'è anche l'aver già effettuato un servizio analogo in città con un minimo di 750 mila abitanti e 1.000 veicoli. I Monopattini dovranno essere dotati di una targa metallica con un QR code che ne permetta l'identificazione con dispositivi automatici, non potranno superare i 20 km/h (come ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 25 agosto 2022) Il Comune diha pubblicato un avviso pubblico per selezionare tredi servizi didielettrici contenente diverse novità. Le aziende ammesse, infatti, saranno appunto tre, e non più sette come ora; la concessione avrà una durata di tre anni e ci potranno essere al massimo 3 milanelle zone centrali, mentre gli altri dovranno essere equamente distribuiti nei vari municipi della capitale. Non solo: tra i requisiti richiesti alle imprese c'è anche l'aver già effettuato un servizio analogo in città con un minimo di 750 mila abitanti e 1.000 veicoli. Idovranno essere dotati di unametallica con un QR code che ne permetta l'identificazione con dispositivi automatici, non potranno superare i 20 km/h (come ...

