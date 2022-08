Mondo dello spettacolo a lutto: è morto l'attore Enzo Garinei, una vita tra cinema e teatro (Di giovedì 25 agosto 2022) E' morto, all'età di 96 anni, Enzo Garinei. Lo riferisce Repubblica.it. Nato a Roma, fratello del noto commediografo e regista teatrale Pietro Garinei, Enzo Garinei è stato un prolifico attore teatrale, televisivo e cinematografico, nonché uno dei principali ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 25 agosto 2022) E', all'età di 96 anni,. Lo riferisce Repubblica.it. Nato a Roma, fratello del noto commediografo e regista teatrale Pietroè stato un prolificoteatrale, televisivo etografico, nonché uno dei principali ...

