Million Day oggi 25 agosto 2022 | ecco i numeri vincenti di stasera

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 25 agosto 2022)Day estrazioni digiovedì 25. Torna puntuale, come al solito, anchel’appuntamento con l’estrazione giornaliera del concorsoDay., giovedì 25in diretta su Il Corriere della Città, la cinquina vincente del giorno per il gioco Lottomatica. Per verificare iestratti dell’estrazione delDay di giovedì 25è sufficiente collegarsi alle ore 19.00 disu questa pagina per conoscere i cinquein tempo reale. Il regolamento del gioco permette di effettuare giocate per più giorni consecutivi, selezionando la quantità di ...