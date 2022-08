Milik stipendio Juventus: ecco quanto guadagnerà (Di giovedì 25 agosto 2022) Quale sarà lo stipendio di Arkadiusz Milik alla Juventus? quanto guadagnerà l’attaccante polacco? Ormai è fatta, l’accordo con il club bianconero è stato raggiunto per il suo trasferimento dal Marsiglia. L’ex calciatore del Napoli ha avuto l’ok da parte del suo club e degli agenti, che hanno appena definito tutti i dettagli con Cherubini e Arrivabene. Milik avrà il ruolo di vice Vlahovic, visto che sembra che la Juve non sia riuscita a raggiungere un accordo economico con Depay. Arkadiusz Milik quanto guadagnerà alla Juve: cifre del contratto Cosa prevede il contratto di Milik alla Juventus: 3,5 milioni di euro complessivi tra parte fissa e bonus. La cifra totale dell’operazione si aggira intorno ... Leggi su comeguadagnareoggi (Di giovedì 25 agosto 2022) Quale sarà lodi Arkadiuszallal’attaccante polacco? Ormai è fatta, l’accordo con il club bianconero è stato raggiunto per il suo trasferimento dal Marsiglia. L’ex calciatore del Napoli ha avuto l’ok da parte del suo club e degli agenti, che hanno appena definito tutti i dettagli con Cherubini e Arrivabene.avrà il ruolo di vice Vlahovic, visto che sembra che la Juve non sia riuscita a raggiungere un accordo economico con Depay. Arkadiuszalla Juve: cifre del contratto Cosa prevede il contratto dialla: 3,5 milioni di euro complessivi tra parte fissa e bonus. La cifra totale dell’operazione si aggira intorno ...

