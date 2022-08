Milik-Juventus: l’attaccante torna in Italia? (Di giovedì 25 agosto 2022) Sembra tutto fatto ormai. Arkadiusz Milik potrebbe essere un nuovo calciatore delle Juventus già da oggi o domani. Il vice-Vlahovic ufficiale. Per il polacco sarebbe un ritorno in Italia, dopo aver lasciato il Napoli per il Marsiglia una stagione e mezza fa. La formula con la quale la punta arriverebbe in bianconero, sarebbe quella del prestito oneroso a 2 milioni con diritto di riscatto fissato a circa 8. Una buona tutela per i bianconeri. Il rischio di non esser trattenuto potrebbe portare Milik a performare in maniera migliore e la Juventus a cercare altro in attacco in caso di stagione non all’altezza delle aspettative. In caso di riscatto comunque, pare che la Juve si sia già accordata con il giocatore per un eventuale contratto di 4 anni, a 3,5 milioni più bonus a stagione. Arek ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 25 agosto 2022) Sembra tutto fatto ormai. Arkadiuszpotrebbe essere un nuovo calciatore dellegià da oggi o domani. Il vice-Vlahovic ufficiale. Per il polacco sarebbe un ritorno in, dopo aver lasciato il Napoli per il Marsiglia una stagione e mezza fa. La formula con la quale la punta arriverebbe in bianconero, sarebbe quella del prestito oneroso a 2 milioni con diritto di riscatto fissato a circa 8. Una buona tutela per i bianconeri. Il rischio di non esser trattenuto potrebbe portarea performare in maniera migliore e laa cercare altro in attacco in caso di stagione non all’altezza delle aspettative. In caso di riscatto comunque, pare che la Juve si sia già accordata con il giocatore per un eventuale contratto di 4 anni, a 3,5 milioni più bonus a stagione. Arek ...

