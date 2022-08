Milik alla Juventus, fumata bianca in arrivo: oggi visite mediche (Di giovedì 25 agosto 2022) fumata bianca in arrivo per l’approdo di Arkadiusz Milik alla Juventus: oggi sono previste le visite mediche Arkadiusz Milik è a un passo dalla Juventus. Dopo una trattativa lampo nata per le difficoltà per chiudere l’affare Depay, gli incontri con l’agente David Pantak di ieri e questa mattina hanno definito un affare ormai in chiusura. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 25 agosto 2022)inper l’approdo di Arkadiuszsono previste leArkadiuszè a un passo d. Dopo una trattativa lampo nata per le difficoltà per chiudere l’affare Depay, gli incontri con l’agente David Pantak di ieri e questa mattina hanno definito un affare ormai in chiusura. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

romeoagresti : È fatta: #Milik alla #Juventus // Done deal: Milik joins Juventus ???????? @Goalitalia @Goal - DiMarzio : .@juventusfc, avanza #Milik per l'attacco. Adesso si procederà per arrivare alla chiusura. ?? #Calciomercato - GiovaAlbanese : Nessun summit di #calciomercato oggi alla Continassa. I confronti sono quotidiani, le riflessioni sovrappongono le… - furiadicheb1985 : RT @romeoagresti: È fatta: #Milik alla #Juventus // Done deal: Milik joins Juventus ???????? @Goalitalia @Goal - r_e_m_m_a_ : RT @romeoagresti: È fatta: #Milik alla #Juventus // Done deal: Milik joins Juventus ???????? @Goalitalia @Goal -