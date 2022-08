Milik alla Juve, tifosi bianconeri disperati: “Prendiamo gli scarti del Napoli” (Di giovedì 25 agosto 2022) Arek Milik è un nuovo giocatore della Juve, i tifosi bianconeri non sono contenti dell’acquisto come vice Vlahovic. L’ex giocatore del Napoli a 28 anni non è mai esploso definitivamente, ma ha comunque una caratura tecnica da poter ambire a ritagliarsi un posto da protagonista. Col Napoli non ha lasciato un grande segno, frenato da infortuni molto gravi, ma anche dall’esplosione di Mertens come bomber, Milik non viene rimpianto dai tifosi azzurri. Qualche lampo tecnico, un buon sinistro ma poco più per il polacco che è ricordato più per qualche incomprensione e sfottò con De Laurentiis che altro. Calciomercato: Milik alla Juve Anche al Marsiglia dopo un primo amore ed un buon avvio, il polacco non ha ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 25 agosto 2022) Arekè un nuovo giocatore della, inon sono contenti dell’acquisto come vice Vlahovic. L’ex giocatore dela 28 anni non è mai esploso definitivamente, ma ha comunque una caratura tecnica da poter ambire a ritagliarsi un posto da protagonista. Colnon ha lasciato un grande segno, frenato da infortuni molto gravi, ma anche dall’esplosione di Mertens come bomber,non viene rimpianto daiazzurri. Qualche lampo tecnico, un buon sinistro ma poco più per il polacco che è ricordato più per qualche incomprensione e sfottò con De Laurentiis che altro. Calciomercato:Anche al Marsiglia dopo un primo amore ed un buon avvio, il polacco non ha ...

romeoagresti : È fatta: #Milik alla #Juventus // Done deal: Milik joins Juventus ???????? @Goalitalia @Goal - romeoagresti : #Juventus, #Milik è arrivato alla Continassa // Milik has arrived at the Continassa ????????@GoalItalia @goal - GiovaAlbanese : #Milik è appena arrivato a Torino: ora un veloce passaggio alla Continassa e poi visite mediche. #Juventus… - Tiarossi2 : RT @asiiiaaaaaa: lo dico? lo dico siamo VIZIATI nel senso siamo abituati ai colpi alla Ronaldo,Vlahovic,Higuain che non ci facciamo andare… - AntoParrinello : Gol di #Milik???? alla #Roma ??e diventi subito il nostro idolo!???????? #ForzaJuve #JuventusRoma -