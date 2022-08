Milan, Tonali vicinissimo al rinnovo: agente in sede (Di giovedì 25 agosto 2022) Il procuratore di Tonali è appena arrivato a Casa Milan per limare gli ultimi dettagli prima della firma di prolungamento del contratto. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 25 agosto 2022) Il procuratore diè appena arrivato a Casaper limare gli ultimi dettagli prima della firma di prolungamento del contratto.

DiMarzio : #Calciomercato, @acmilan | L’agente di #Tonali a Casa #Milan per limare gli ultimi dettagli per il rinnovo - lucabianchin7 : Il #Milan ha l’accordo con Rade #Krunic per il rinnovo di contratto al 2025. Sarà ufficiale a breve. Confermato il… - DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, primo incontro per il rinnovo di Sandro #Tonali ???? - EM1998_ : RT @DiMarzio: #Calciomercato, @acmilan | L’agente di #Tonali a Casa #Milan per limare gli ultimi dettagli per il rinnovo - Cucciolina96251 : RT @MartinSa1988: ?? #Milan -L’agente di #Tonali lascia la sede ???? dopo circa un’ora. Firma ad un passo ?? @calciomercatoit -