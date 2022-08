Milan, Sabatini: “È ancora candidato a vincere il campionato” (Di giovedì 25 agosto 2022) Sabatini, uomo di calcio e dirigente, ha parlato del Milan e delle possibilità che i rossoneri vincano lo Scudetto anche quest'anno. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 25 agosto 2022), uomo di calcio e dirigente, ha parlato dele delle possibilità che i rossoneri vincano lo Scudetto anche quest'anno.

PianetaMilan : .@acmilan, #Sabatini: 'È ancora candidato a vincere il campionato' #ACMilan #Milan #SempreMilan - Kreo77 : @augustociardi75 Il Milan è un investimento, come lo era la Roma per parlotta &co. Hanno lavorato bene, come lo fec… - Milannews24_com : #Sabatini: «Scudetto? Il #Milan si ricandida a vincerlo» - CalcioNapoli24 : -