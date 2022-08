Milan, Gazzetta: “Leao e i Blues che offerta, Milano trema” (Di giovedì 25 agosto 2022) Milan, Gazzetta- Come riporta la Gazzetta il Milan è davvero in grande assalto per dare il via alla stagione, ma Leao freme sul Chelsea. “Questo mercato lo dimostra: quando i Blues vogliono un giocatore, non c’è prezzo che tenga. È stato così per Marc Cucurella, esterno sinistro che il Brighton stava trattando col City. Guardiola ci ha provato due volte, ma si è tirato indietro di fronte al muro di 60 milioni alzato dalla squadra che aveva portato in Premier lo spagnolo. Il Chelsea è arrivato con le idee più chiare e l’affare si è chiuso a 70, per uno degli acquisti più cari di questa sessione. I Blues hanno fatto lo stesso con Cesare Casadei, il 19enne talentino azzurro aggregato per ora alla squadra giovanile («Gli daremo il tempo di ambientarsi. “Imparare bene la ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 25 agosto 2022)- Come riporta lailè davvero in grande assalto per dare il via alla stagione, mafreme sul Chelsea. “Questo mercato lo dimostra: quando ivogliono un giocatore, non c’è prezzo che tenga. È stato così per Marc Cucurella, esterno sinistro che il Brighton stava trattando col City. Guardiola ci ha provato due volte, ma si è tirato indietro di fronte al muro di 60 milioni alzato dalla squadra che aveva portato in Premier lo spagnolo. Il Chelsea è arrivato con le idee più chiare e l’affare si è chiuso a 70, per uno degli acquisti più cari di questa sessione. Ihanno fatto lo stesso con Cesare Casadei, il 19enne talentino azzurro aggregato per ora alla squadra giovanile («Gli daremo il tempo di ambientarsi. “Imparare bene la ...

Gazzetta_it : Milan attento, il pressing del Chelsea aumenta... L'ultima follia per Leao? 120 milioni - lucabianchin7 : Il #Milan per la difesa valuta Malick #Thiaw, centrale del 2001 dello Schalke, già seguito in passato. Un articolo… - lucabianchin7 : Il #Milan ha l’accordo con Rade #Krunic per il rinnovo di contratto al 2025. Sarà ufficiale a breve. Confermato il… - LeSpoletino : RT @RiccardoDanna1: #Chalobah vuole solo l'#Inter, nonostante l'inserimento del #Milan. Il difensore è talmente affascinato dall’idea di ra… - francescobonfi_ : RT @RiccardoDanna1: #Chalobah vuole solo l'#Inter, nonostante l'inserimento del #Milan. Il difensore è talmente affascinato dall’idea di ra… -